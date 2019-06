StuttgartWie wirkt sich so ein Präsidentenwechsel eigentlich auf Ihre Arbeit aus?“, will Polizeioberkommissarin Susanna Jenöfi wissen. Der US-Beamte versteht die Frage zunächst falsch. Er beschreibt, wie sich China und Russland bei fragwürdigen Regimen in Afrika ohne Rücksicht auf Menschenrechte um Einfluss bemühen. Doch die Polizistin bleibt hartnäckig: „Ich habe das Weiße Haus gemeint.“ Darauf antwortet Peter E. Teil, Wissenschaftsberater des US-Afrika-Kommandos (Africom): „Präsident Trump interessiert sich nicht so für Afrika.“

Jenöfi besuchte mit 13 Kollegen des Möhringer Polizeireviers das Africom-Hauptquartier in den Kelley Barracks. Sie und