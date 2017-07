Stuttgart (dpa/lsw) - Rund fünf Monate nach Schüssen auf einen Geschäftsmann in Stuttgart ist der Fall Thema in der ZDF-Ermittlungssendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Das versuchte Tötungsdelikt soll dort am Mittwoch (20.15 Uhr) als Fahndungsaufruf vorgestellt werden. Der damals 47 Jahre alte türkische Geschäftsmann war im Februar vor einem Lokal niedergeschossen und schwer verletzt worden. Der Täter flüchtete unerkannt - zunächst zu Fuß. Später stieg er in eine dunkle Limousine mit vermutlich ausländischem Kennzeichen. Die Hintergründe der Tat blieben unklar.

