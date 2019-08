StuttgartSeit vor einigen Jahren die Craft-Beer-Welle aus Amerika nach Deutschland schwappte, reden auch in Stuttgart alle über handwerklich gemachtes Bier: in Kneipen, beim Craft-Beer-Festival (das vierte seiner Art fand im April dieses Jahres in den Wagenhallen statt), im Kraftbier0711-Blog – und organisiert im Verein! Seit 2016 gibt es Kesselbrauer Stuttgart e. V. mit inzwischen 47 Mitgliedern.

Die Mitglieder sind bunt gemischt im Alter von 23 bis 60 Jahren, vier Frauen sind darunter und mit Suzane Rota als Vereinssprecherin sogar auch eine Diplom-Biersommelière. Auch der Vorsitzende Alexander Lebèus arbeitet auf das Diplom hin. Deswegen müsse