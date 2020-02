Stuttgart (dpa/lsw)Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist der Stuttgarter Hauptbahnhof am Dienstagmorgen gesperrt worden. Der Zugverkehr wurde komplett eingestellt, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Züge des Fernverkehrs wurden umgeleitet; einige hielten stattdessen in Esslingen. Nach Angaben des Sprechers gab es eine starke Rauchentwicklung an den Gleisen. Sie wurde zunächst am Mittelbahnsteig an den Gleisen sechs bis sieben festgestellt. Die Ursache dafür ist bisher unklar. Aus Sicherheitsgründen wurden einige Reisende aufgefordert, im Zug zu bleiben.

Warnmeldungen des VVS

Die Linien S1, S2, S3, S4 und S5 verkehren derzeit nur im 30-Minuten-Takt.

Die S1 Richtung Herrenberg, S2 Richtung Filderstadt und S3 Richtung Flughafen enden vorzeitig in S-Bad Cannstatt und wenden zurück in die Gegenrichtung.

Die S1 Richtung Kirchheim (T), S2 Richtung Schorndorf und S3 Richtung Backnang enden vorzeitig in S-Vaihingen und wenden zurück in die Gegenrichtung.

Die Linien S4, S5 und S6 /S60 beginnen und enden aktuell in S-Zuffenhausen.

Rund um den Bereich Stuttgart Hbf ist kein Zugverkehr möglich.

Der Regional-und Fernverkehr ist ebenso von der Störung betroffen.

Aktuelle Meldungen gibt es auf der Seite des VVS.