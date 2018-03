Anzeige

Stuttgart (dpa)Die Stuttgarter AfD-Ratsfraktion hat sich von ihrem Mitglied Heinrich Fiechtner getrennt. Das teilte die Partei am Montagabend mit. Nach dem in den letzten Wochen Vorgefallenen und seinen Aussagen über die AfD sei eine Zusammenarbeit mit der Fraktion nicht mehr möglich, hieß es. «Wir sind nicht bereit uns von Herrn Fiechtner in Geißelhaft nehmen zu lassen und permanent Personalfragen zu diskutieren», wurde der Fraktionsvorsitzende Bernd Klingler zitiert.

Fiechtner hatte im November 2017 bereits die AfD-Landtagsfraktion und auch die Partei verlassen, weil er beiden einen Rechtsruck vorhält. Der Ratsfraktion war er treu geblieben. Die teilte am Montag mit, Fiechtner habe seinen Rückzug immer wieder mit Bedingungen verknüpft.

Stuttgarter AfD-Gemeinderäte sollen dem früheren Parteimitglied Heinrich Fiechtner nach dessen Angaben Geld geboten haben, damit dieser sein Gemeinderatsmandat niederlegt. Unter anderem sei es um insgesamt 30 000 Euro von drei AfD-Gemeinderäten gegangen, sagte Fiechtner am Montagabend. Darauf ging die AfD in ihrer Mitteilung zur Trennung am Abend nicht ein.

Später, so Fiechtner, sei ihm stattdessen ein Beratervertrag angeboten worden. Darüber hatten SWR, «Südwest Presse» und «Frankfurter Allgemeine Zeitung» unter Berufung auf interne Protokolle der AfD-Gemeinderatsfraktion berichtet. Die Partei bestätigte am Montag, dass Fiechtner «umfassende Kenntnisse in den Bereichen Gesundheitswesen, Medizin und Krankenhauswesen» besitze. Die AfD habe daher Überlegungen angestellt, Fiechtner nach seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat die Möglichkeit anzubieten, als Berater sein Fachwissen in die Fraktion einzubringen.