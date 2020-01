StuttgartDer Immobilienverband IVD Süd hat in den letzen sechs Monaten des vergangenen Jahres in Stuttgart wie auch in den Städten Freiburg, Karlsruhe und Mannheim „teilweise sehr hohe Kaufpreiszuwächse gemessen“. Bei einer Pressekonferenz dieser Tage wurde das auf eine hohe Nachfrage in der Landeshauptstadt durch einen Bevölkerungszuwachs und den Trend zur „Singularisierung“, nämlich zu Ein-Personen-Haushalten, zurückgeführt. Gleichzeitig sei das Angebot sehr knapp. Für Baden-Württemberg insgesamt müsse man feststellen, dass „der Wohnungsproduktion die Puste ausgegangen ist“, vor allem, wenn man die Entwicklung mit der Situation zu Beginn der