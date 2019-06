10.06.2019: Drei Autos und zwei Motorräder brannten in einer Tiefgarage in Stuttgart-Weilimdorf vollständig aus

Stuttgart-Weilimdorf (red) Bei einem Brand in einer an der Landauer Straße gelegenen Tiefgarage ist am Montag gegen 2.30 Uhr nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehr hatte das Feuer gegen 03.45 Uhr gelöscht. Drei Fahrzeuge sowie zwei Motorräder brannten vollständig aus. Darüber hinaus wurden mehrere Fahrzeuge teilweise massiv durch Brandrauch beschädigt. Durch die Hitze und den Rauch kam es auch zu Bauwerksschäden im Tiefgaragenbereich.

Das Branddezernat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.