StuttgartManchmal, wenn Tülay Akbulut an den Schaufenstern von Möbelläden vorbeigeht, fängt sie an zu träumen. Dann stellt sie sich vor, sie hätte eine eigene Wohnung, und richtet sie in Gedanken ein: Platziert das Sofa an die eine Wand und den gemütlichen Sessel noch daneben, hängt eine schöne Lampe auf. Die Realität sieht anders aus. Tülay Akbulut wohnt seit 15 Monaten in einem Zimmer in der Frauenpension der Caritas. Die Möbel – der kleine Tisch, die zwei Stühle, das Bett – gehören ihr nicht. Sie weiß, dass sie es sogar noch besonders gut getroffen hat. Sie konnte nämlich vor einigen Monaten in ein Zimmer mit eigenem Bad wechseln. Das ist Luxus in der