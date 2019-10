Stuttgart (pol)Ein 23 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Sonntag (13.10.2019) in der Haltestelle Schwabstraße vor eine einfahrende S-Bahn gestürzt, er hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Laut der Polizei hielt sich der Mann gegen 02.10 Uhr auf dem Bahnsteig auf. Offenbar aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung stürzte er taumelnd rücklings in den Gleisbereich vor die soeben einfahrende S-Bahn der Linie S6, Fahrtrichtung Weil der Stadt. Trotz sofortiger Notbremsung des 41-jährigen Lokführers erfasste die Bahn den Mann.

Rettungskräfte und ein Notarzt kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Beide Gleise