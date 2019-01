Stuttgart Heusteigviertel, Hans-im-Glück-Brunnen, Hasenbergsteige: Martin Elbert ist ein echtes Stadtkind. Als DJ ist der gebürtige Stuttgarter in der hiesigen Gastroszene unterwegs und liebt das Flair seiner Heimatstadt. „Es gibt hier tolle Menschen, die sich gegenseitig unterstützen“, schwärmt er. Stau, Mietwucher und schlechte Luft hingegen nimmt er als globale Großstadtphänomene in Kauf. Wenn sie Elbert dann doch mal nerven, weicht er auf den Bärensee aus – den Ort, an dem er am liebsten laufen geht: „Ich liebe den Wechsel zwischen Stadt und Natur“, erklärt er. Im März 2018 hat Martin Elbert seinen 41. Geburtstag gefeiert – und ist damit demografisch