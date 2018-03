Stuttgart (dpa/lsw) - Mit einem speziellen Kleber versucht die Landeshauptstadt von heute an, seine Feinstaub- Probleme ein Stück weit in den Griff zu bekommen. Auf den Straßen rund um das Neckartor - dem Ort mit den bundesweit höchsten Feinstaub-Werten - wird am Morgen versuchsweise eine Lösung aus Calcium- und Magnesiumacetat (CMA) versprüht. CMA wird nach Angaben der Stadt bisher meist als Taumittel im Winterdienst eingesetzt, sei aber auch zum Binden von Feinstaub geeignet. Das hätten Tests in anderen Städten bewiesen. Der Stoff riecht wie Essig, ist aber laut Stadt gesundheitlich unbedenklich. Die Luft am Neckartor weist besonders hohe