StuttgartDer zurückliegende Sommer 2018 war in Baden-Württemberg, aber auch in Stuttgart der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Nicht nur Spitzenwerte mit knapp unter 37 Grad im Talkessel, sondern vor allem das langjährige Temperaturmittel mit 10,4 Grad sowie extrem geringe Niederschläge zeigen: Der Klimawandel ist in vollem Gang. Welche Auswirkungen auf Mensch und Natur hat das, und was kann eine Stadt wie Stuttgart nach dem Motto „Global denken, lokal handeln“ dagegen tun?.

Wer ist für die kommunale Klimapolitik zuständig?

Bei der Landeshauptstadt ist die Klimaschutzpolitik im Amt für