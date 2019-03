StuttgartDonnerstag hat eine prominent besetzte Initiative von Musikern und Kulturschaffenden aus 18 verschiedenen Institutionen erstmals ihre Pläne für ein neues Konzerthaus in Stuttgart vorgestellt. Der Gruppe gehören unter anderem die Konzertveranstalter Michael Russ und Hans-Peter Haag (Music Circus) sowie führende Vertreter der Stuttgarter Philharmoniker, der Bachakademie, des Symphonieorchesters und des Vokalensembles des SWR an. Die Konzerthaus-Initiative hat aber nur bedingt Berührungspunkte zu Aufbruch Stuttgart um den Fernseh-Journalisten Wieland Backes, der sich vehement für den Neubau einer Oper in Stuttgart stark macht.

