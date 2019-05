Stuttgart-Vaihingen (pol)Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag in der Pascalstraße in Stuttgart-Vaihingen mit einem Bus zusammengestoßen und hat dabei tödliche Verletzungen davongetragen. Ein 58 Jahre alter Busfahrer fuhr nach Angaben der Polizei gegen 14.35 Uhr die Pascalstraße in Richtung Sindelfingen entlang. Kurz vor der Autobahnbrücke wendete der 58-Jährige an einer dafür eingerichteten Wendemöglichkeit, um seine Fahrt in Richtung Vaihingen fortzusetzen. Dabei kam es zu einem Unfall mit einem 28 Jahre alten Motorradfahrer. Rettungskräfte und ein Notarzt kümmerten sich um den Verletzten, der noch an der Unfallstelle verstarb.