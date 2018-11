Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Zu Beginn des zweiten Feinstaubalarms in dieser Saison sind die Messwerte in Stuttgart unter der zulässigen Grenze geblieben. Am besonders belasteten Neckartor betrug der Mittelwert am Samstag 24 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Das geht aus vorläufigen Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg hervor. Erste Messungen am Sonntag zeigten ähnliche Werte. Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Autofahrer in Stuttgart sind seit Samstag dazu aufgerufen, ihren Wagen stehenzulassen und auf Busse und Bahnen umzusteigen. Für Komfortkamine, die nur der Gemütlichkeit dienen, gilt bereits seit Freitag ein Betriebsverbot. Das Ende des Feinstaubalarms ist offen.

Feinstaubalarm wird in Stuttgart seit Anfang 2016 immer wieder von Mitte Oktober bis Mitte April ausgerufen, wenn Meteorologen über mehrere Tage einen geringen Luftaustausch erwarten. Ziel des Alarms ist es, die erwartbare Belastung mit Schadstoffen wie Feinstaub und Stickstoffdioxid zu reduzieren. Feinstaub kann etwa Atemwegsprobleme und Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems verursachen.