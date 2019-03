Stuttgart (dpa/lsw) Die Landeshauptstadt wird wieder zur kulturellen Partymeile: Mehr als 80 Museen, Galerien, historische Gebäude und Industriedenkmäler öffnen am 23. März zur 20. «Langen Nacht der Museen» in Stuttgart Ausstellungen und Partys locken Kulturliebhaber und Nachtschwärmer von 19.00 Uhr bis 02.00 Uhr zu bekannten und weniger bekannteren Orten der Stadt. Sieben Bus- und Bahnshuttles bringen die Interessierten zu Sammlungen, Sonderausstellungen, Installationen, Ateliers, Führungen und Besichtigungen - oft an Orten, die sonst nicht zugänglich sind, wie etwa Bunker und Luftschutzstollen. Zehn Einrichtungen sind neu dabei, wie