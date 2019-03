StuttgartDen Vorstoß des Verkehrsministers Winfried Hermann (Grüne), die Raser- und Poserszene stärker unter Druck zu setzen, begrüßt die Stuttgarter Polizei. „Das ist gut, wenn man in der Politik den Handlungsbedarf sieht und uns unterstützen will“, sagte ein Sprecher des Präsidiums am Montag. Es geht zum einen um Fahrer sportlicher Autos, die gerne aufs Gas drücken. Zum anderen um die Klientel, die an Wochenenden zwar mit meist mäßigem Tempo, aber röhrenden Motoren und wummernden Boxen durch die Innenstadt kreuzt – wobei es durchaus Schnittmengen gibt. Der Verkehrsminister hatte am Wochenende vorgeschlagen, dass sich Vertreter seines Referats, des