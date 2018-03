Stuttgart Die Landeshauptstadt zieht immer mehr Besucher an. Zum ersten Mal hat Stuttgart die Zwei-Millionen-Gäste-Grenze überschritten. Im vergangenen Jahr stellte die Gesamtregion Stuttgart mit insgesamt fast 13 Millionen Übernachtungen zudem einen neuen Rekord auf. Diese Zahlen gab Stuttgart-Marketing am Mittwoch bei ihrer Bilanzpressekonferenz bekannt. Dabei hat die Region mit 8,8 Millionen Übernachtungen touristisch aufgeholt. Dass sich die Touristenströme immer mehr in die Städte verlagert haben, spielt Stuttgart in die Karten. Auch, wenn mit nur 30 Prozent der Anteil der Urlauber im Vergleich zu den Geschäftsreisenden relativ gering ist.