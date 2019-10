Stuttgart-Bad Cannstatt (jas)Unbekannte haben ein etwa vier Wochen altes Katzenbaby grausam misshandelt und dem Tier ein Ohr abgeschnitten. Passanten entdeckten die verletzte Katze vergangene Woche in der Nähe des Robert-Bosch-Krankenhauses und brachten sie in das Stuttgarter Tierheim. Außer dem verletzten Ohr haben die Mitarbeiter des Tierheims auch Hämatome am Rücken der Katze entdeckt, wie die Einrichtung auf ihrer Website schreibt.

Um den Fall aufzuklären und die Täter zu finden, setzt PETA nun eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise, die den oder die Tierquäler überführen, aus. Die Organisation fordert außerdem harte Strafen für