StuttgartSpringbrunnen, Wasserspiele, Trinkwasserspender: Brunnen gibt es in Stuttgart in allen Farben und Formen – und zuhauf. Weit mehr als 250 Exemplare sind in und um den Kessel verteilt. Vor allem an heißen Sommertagen, wie wir sie in diesem Jahr schon erleben durften, bieten sie oft die lang ersehnte Abkühlung. „Die Brunnen sorgen in der ganzen Stadt für ein gutes Klima“, sagt der Leiter der Bauabteilung vom Stuttgarter Tiefbauamt, Jürgen Mutz. Im aufgeheizten Stuttgart kühlen sie ihre Umgebung ein bisschen herunter.

Nicht nur das: Sie machen ein Stück Stadtkultur aus, finden Peter H. Haller und Herbert O. Rau von der Stiftung Stuttgarter