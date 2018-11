Die Floristin Anja Müller hat 20 Jahre lang in Stuttgart gewohnt, bevor sie nach Leinfelden-Echterdingen umgezogen ist. Die hohen Mietpreise waren einer der Gründe, warum sie und ihr Mann ins Umland gezogen sind.

Stuttgart„Ich habe 20 Jahre in Stuttgart-Degerloch gewohnt, bis ich vor Kurzem mit meinem Mann nach Leinfelden-Echterdingen rausgezogen bin. Wir wollten in der Nähe unseres Sohnes und unserer zwei Enkelkinder sein, sie wohnen in Filderstadt. Man kann sich besser gegenseitig unterstützen, wenn man näher beisammen ist.

Ich habe gerne in Degerloch gewohnt, aber die Mieten sind