StuttgartOffenbar gibt es gute Chancen, dass zwischen Feuerbach und Zuffenhausen nun doch zwei zusätzliche Gleise für den Fernverkehr gelegt werden und damit ein befürchteter Schienenengpass im Stuttgarter Norden erst gar nicht entsteht. Nach einem Gespräch mit dem Landesverkehrsministerium wollen der Bund und die DB Netz AG nun doch den Ausbau prüfen. Bisher hatte das Bundesverkehrsministerium im Einklang mit der Deutschen Bahn die zusätzlichen Gleise nicht für notwendig gehalten. Erste Ergebnisse werden Mitte Januar erwartet.

In Schreiben an Landtagsabgeordnete und an den Verkehrsausschuss des Landtags