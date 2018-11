Anzeige

Stuttgart (pol)Zwei Männer im Alter von 26 und 30 Jahren gerieten am späten Freitagabend im Stuttgarter Hauptbahnhof in heftigen Streit, berichtet die Bundespolizei. Ersten Erkenntnissen zufolge nahm der 30-jährige kamerunische Staatsangehörige gegen 23.30 Uhr eine Sirupflasche aus dem Regal eines Ladengeschäftes und trank aus dieser. Der 26-jährige Sicherheitsmitarbeiter beobachtete den Vorfall und versuchte nach jetzigem Kenntnisstand die Flasche an sich zu nehmen. Hierbei kam es zum Gerangel zwischen den Beiden, in dessen Verlauf der mutmaßliche Dieb seinem Kontrahenten mit der Glasflasche ins Gesicht sowie auf den Hinterkopf schlug. Noch bevor alarmierte Kräfte von Bundes- und Landespolizei vor Ort eintrafen, soll der 26-jährige syrische Staatsangehörige dem noch auf dem Boden liegenden 30-Jährigen mit dem Fuß ins Gesicht getreten haben. Durch den Vorfall erlitt der Sicherheitsmitarbeiter mehrere Schnittverletzungen. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Kontrahent blieb offenbar unverletzt. Beide Männer müssen nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung rechnen.