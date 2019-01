Anzeige

Stuttgart-Vaihingen (ots)Ein Fußgänger ist am Donnerstag an der Stadtbahnhaltestelle Wallgraben mit einer Stadtbahn zusammengestoßen und hat sich dabei verletzt. Der 55-Jährige überquerte gegen 8.50 Uhr den Übergang der Haltestelle in der Ernsthaldenstraße und bemerkte offenbar trotz der Warnsignale nicht, dass die Stadtbahn bereits angefahren kam. Er lief weiter, kollidierte mit dem Zugwagen und erlitt leichte Verletzungen. Anschließend begab er sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Zugfahrer war durch den Vorfall vorübergehend dienstunfähig.

