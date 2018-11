Stuttgart feiert die Menschenrechte

Mehr als 220 Institutionen laden ab dieser Woche zum Festival der Humanität

Ein breites Bündnis in Stuttgart will die politischen Verhältnisse in den USA, in Russland, in der Türkei und auch in Polen nicht einfach so stehen lassen. Mit vielen Aktionen würdigt man hier die UN-Menschenrechtscharta, die 1948 in Kraft getreten ist. Zwei Akteure fehlen.