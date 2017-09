Anzeige

Stuttgart (ae) - An diesem Wochenende feiert die evangelische Landeskirche in Württemberg unter dem Motto „ . . . da ist Freiheit“ 500 Jahre Reformation auf dem Schlossplatz. Besuchern wird bei dem ökumenischen Open-Air-Festival an zwei Tagen ein Programm mit Aktionen, Gottesdiensten und viel Musik geboten.

„Wir feiern unser zentrales Reformationsfest im Zentrum der Stadt, denn dort gehören wir als Kirche hin: mitten in die Stadt, mitten in die Gesellschaft. Sichtbar und ansprechbar“, zeigte sich Frank Otfried July gestern überzeugt. Mit Blick auf das Motto „ . . . da ist Freiheit“ forderte der Landesbischof Besucher