StuttgartWasserspiele in der Innenstadt bieten Stuttgartern in dieser heißen Woche die ultimative Abkühlung – zumindest theoretisch. Denn einige von ihnen sind abgeschaltet und bleiben es in nächster Zeit auch.

Wenn in dieser Woche die Chancen gut stehen, dass der Hitzerekord aus dem Jahr 2015 geknackt wird, wissen viele Menschen sich kaum mehr zu helfen. Ein beherzter Sprung ins Freibadbecken scheint da die einzige Rettung zu sein. Oder zumindest eine Abkühlung am städtischen Brunnen, wenn das Freibad zu weit entfernt ist. Schade nur, dass einen oftmals eine böse Überraschung erwartet, wenn man sich schwitzend und mit hängender Zunge bis zum