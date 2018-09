Anzeige

Stuttgart (pol)Am Samstag kurz vor 21.15 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Ludwigsburg ein brennender Sattelzug auf der A 831 in Fahrtrichtung Singen gemeldet. Der 52-jährige Fahrer des Sattelzugs konnte diesen laut der Polizei noch auf dem Seitenstreifen zwischen Johannesgrabentunnel und Anschlussstelle Stuttgart-Vaihingen abstellen und das Fahrzeug unverletzt verlassen.

Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Fahrerkabine der Sattelzugmaschine im Vollbrand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an Die Sattelzugmaschine war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch die Hitzeentwicklung wurde neben der Sattelzugmaschine auch die sich darunter befindliche Asphaltdecke beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Berufsfeuerwehr Stuttgart war mit vier Fahrzeugen und 14 Wehrleuten und die Freiwillige Feuerwehr Stuttgart-Vaihingen mit drei Fahrzeugen und 14 Wehrleuten im Einsatz. Am Einsatzort befanden sich neben einer Streifenbesatzung des Polizeipräsidiums Stuttgart noch insgesamt vier Streifenbesatzungen der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Zur Durchführung der Löscharbeiten war die A 831 für 45 Minuten in Fahrtrichtung Singen für den Verkehr vollständig gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Nacht an, es gab leichte Verkehrsbehinderungen.