StuttgartMorgens um Viertel nach sechs ist im Heusteigviertel schon jede Menge los. Zumindest im Stammhaus der Bäckerei und Konditorei Hafendörfer, die seit 1898 in Stuttgart beheimatet ist und von Falk und Dirk Hafendörfer inzwischen in vierter Generation geführt wird. Fast 80 Mitarbeiter beschäftigt das Familienunternehmen, das in Stuttgart noch vier weitere Filialen besitzt. Während Frühaufsteher in der Heusteigstraße 35 den ersten Kaffee trinken, herzhaft ins belegte Brötchen beißen oder sich den Start in den Tag mit Gebäck und Weihnachtsgutsle versüßen, knetet Falk Hafendörfer (37) nebenan in der mollig warmen Backstube fleißig Christstollen. Seit