StuttgartManchmal kneift Wolfgang Kudlacek den Patienten hinterm Ohr, das tut weh. „Ein Schmerzreiz, der eine gezielte Reaktion auslösen soll“, sagt der Arzt. Ein Blick in die Augen: Sind die Pupillen unterschiedlich groß? Was macht die Atmung? Wie ist der Blick, die Sprache, die Motorik? In der Zentralen Ausnüchterungseinheit im Polizeipräsidium auf dem Pragsattel geht es dem Arzt aber weniger um die Diagnose von Krankheiten, sondern um die Frage: Kann dieser betrunkene Mann die Nacht in einer Zelle zubringen oder ist gesundheitlich Schlimmeres zu erwarten? Nacht für Nacht bringen Polizisten gut ein halbes Dutzend hilflose Personen in den