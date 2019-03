StuttgartIm Anschluss an eine Kundgebung gegen sogenannte Luxussanierungen haben Aktivisten am Samstag ein leer stehendes Mehrfamilienhaus an der Forststraße 140 besetzt. Dutzende Teilnehmer der Demo nahmen die Wohnungen in Augenschein, darunter auch einige Familien mit Kindern. Unter den neugierigen Blicken vieler Anwohner schafften Aktivisten Getränke und Biertisch-Garnituren herbei, trugen Kisten mit Küchenutensilien und Lebensmitteln wie Kaffeepulver, Teebeutel und Äpfel ins Haus. Sie entrollten Transparente und klebten Zettel an die Hauswand: „Leerstand – die Stadt schaut zu“, stand auf einem geschrieben, „Wohnraum statt Kapitalismus“ auf einem