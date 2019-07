Stuttgart (red)Im Zeitraum vom 27. Juli bis 15. September 2019 werden in drei Bauphasen Weichen und Gleise in Vaihingen und Rohr ausgetauscht. Die erste Bauphase vom 27. Juli bis 4. August 2019 umfasst den Bereich des Gleises 3 vom Bahnhof Vaihingen. Dadurch kann in Richtung Hauptbahnhof nicht in den S-Bahn-Tunnel eingefahren werden.

In der Folge kommt es zu folgenden Fahrplanänderungen:

Die S1, S2 und S3 fahren nur in Richtung Vaihingen durch den S-Bahn-Tunnel und das auch nur jeweils im 30-Minuten-Takt.

In Richtung Hauptbahnhof müssen die Züge umgeleitet werden, dabei entfallen die Halte Österfeld, Universität, Schwabstraße, Feuersee und Stadtmitte. Da durch die Umleitung zwischen Vaihingen und Bad Cannstatt ein Zeitverlust von zehn Minuten entsteht, werden neue Linien eingeführt: Die S12 fährt von Herrenberg über Hauptbahnhof (oben) nach Schorndorf. Im Abschnitt Herrenberg - Hauptbahnhof fährt die Linie in den Fahrzeiten der S1, im Abschnitt Hauptbahnhof - Schorndorf in den Fahrzeiten der S2. Die S23 fährt von Filderstadt über Hauptbahnhof (oben) nach Backnang. Im Abschnitt Filderstadt - Hauptbahnhof fährt die Linie in den Fahrzeiten der S2, im Abschnitt Hauptbahnhof - Backnang in den Fahrzeiten der S3. Die S31 fährt von Flughafen/Messe bzw. Vaihingen über Hauptbahnhof (oben) nach Kirchheim. Im Abschnitt Flughafen/Messe - Hauptbahnhof fährt die Linie in den Fahrzeiten der S3, im Abschnitt Hauptbahnhof - Kirchheim in den Fahrzeiten der S1.



Im Bahnhof Vaihingen fahren die S-Bahnen Richtung Rohr von Gleis 2, Richtung Hauptbahnhof von Gleis 1. Für Fahrgäste zur Universität steht die Buslinie 82 zur Verfügung, die durch Busse des Ersatzverkehrs S1E Vaihingen - Universität während der Hauptverkehrszeiten zum Zehn-Minuten-Takt verstärkt wird. Für Fahrgäste, die ab Vaihingen in die Innenstadt mit der Stadtbahn fahren wollen, steht neben der U1 Richtung Fellbach die U34 Richtung Vogelsang zur Verfügung.

Die Züge des Regionalverkehrs entfallen zwischen Böblingen und Hauptbahnhof. Ausnahmen: montags bis freitags Böblingen ab 07:26 Uhr und Hauptbahnhof ab 16:46 Uhr.