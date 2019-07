Stuttgart-West (pol)Schwere Verletzungen erlitt eine Autofahrerin am Mittwochabend gegen 21.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Schwab-/Rotebühlstraße. Es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Die 25-jährige Fahrerin eines Mazda befuhr die Schwabstraße in Richtung Schwabtunnel, als sie auf Höhe der Rotebühlstraße nach links in Richtung Stadtmitte abbiegen wollte. Hierbei wurde sie von einem 42-jährigen VW-Faherer auf der Fahrerseite erfasst, der auf der Rotebühlstraße in Richtung Westbahnhof unterwegs war und vermutlich das dortige Rotlicht missachtete. Nach der Kollision wurde die 25-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, musste anschließend von der Feuerwehr geborgen und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme war die Rotebühlstraße bis 23.15 Uhr gesperrt, es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrsunfallaufnahme unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.