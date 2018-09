Anzeige

Stuttgart-Vaihingen (pol)Ein 24 Jahre alter Mann hat am Montag (24.09.2018) offenbar aufgrund von unerwarteten gesundheitlichen Schwierigkeiten einen Verkehrsunfall im Österfeldtunnel verursacht. Der 24-Jährige befuhr gegen 22.35 Uhr mit seinem Opel den Österfeldtunnel in Fahrtrichtung Zusestraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand verlor er vorübergehend das Bewusstsein und damit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Opel kollidierte in der Folge mit dem vorausfahrenden Smart eines ebenfalls 24-Jährigen. Durch die Wucht des Heckaufpralls geriet der Smart auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Honda einer 57 Jahre alten Frau, wohingegen der Opel nach rechts abgleitet und gegen die Tunnelwand geschleudert wurde. Nachdem der Opel von der Tunnelwand abgeprallt war, überschlug sich das Fahrzeug und landete schließlich auf dem Dach. Die beiden 24-Jährigen zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um sie und brachten sie in Krankenhäuser. Die Honda-Fahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden an den drei Fahrzeugen und einer Notrufeinrichtung des Tunnels beläuft sich nach momentanen ersten Schätzungen auf rund 24.000 Euro.