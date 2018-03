Stuttgart (eh ) - Trotz ihrer Niederlage vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg machen die Kläger gegen das Milliardenprojekt Stuttgart 21 weiter: Gestern kündigte ihr Anwalt an, sie werden Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einlegen. Die beiden Privatleute, deren Wohnhaus in geringer Tiefe untertunnelt werden soll, sehen im Umbau des Bahnknotens Stuttgart zu einem Durchgangsbahnhof „eine Zwangsplanung, die Ergebnis einer manipulativen Politik ist und einer zeitgemäßen ökologischen Planung nicht entspricht“. Der Zeitpunkt der Ankündigung ist bewusst gewählt worden: Heute wird die Arbeitsgruppe