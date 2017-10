Anzeige

Stuttgart - Gegen Falschparker in Brandschutzzonen, im absoluten Halteverbot, auf Stellplätzen für Schwerbehinderte und an Elektroladesäulen will die Stadt künftig stärker vorgehen. Das Personal soll aufgestockt werden.

Die Lizenz zum Abschleppen hatte in Stuttgart bislang die Polizei - doch das Präsidium teilte der Stadt im Juni vergangenen Jahres mit, dass es nicht die eigentliche Aufgabe der Beamten in den 25 Revieren sei, die städtischen Kontrolleure abzulösen und so lange vor Ort zu bleiben, bis der Abschlepper das Fahrzeug am Haken hat. Wegen der Vielzahl anderer wichtiger