Stuttgart (pol)Polizeibeamte haben am Mittwoch einen 42 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, bei einem Streit in der Bolzstraße handgreiflich geworden zu sein. Offenbar parkte eine 52 Jahre alte Frau ihr Auto auf dem angemieteten Tiefgaragenstellplatz des 42-Jährigen. Dieser machte dem Polizeibericht zufolge seinem Ärger gegen 9.15 Uhr darüber wohl Luft, indem er das weiße Auto mit Kakao beschmierte und auf dieses einschlug. Die 52-Jährige traf in diesem Moment ein und bat den Mann wohl, sein Tun sofort einzustellen. Er reagierte offenbar nicht, woraufhin die Fahrzeugbesitzerin ihr Handy zückte, um die Szenerie filmisch zu sichern. Daraufhin geriet der 42-Jährige laut Polizei noch mehr in Rage, beleidigte die Frau, griff sie an und nahm ihr das Handy weg. Couragierte Passanten mischten sich nun ein, sorgten dafür, dass die Frau ihr Handy wieder bekam und alarmierten die Polizei. Die 52-Jährige erlitt bei dem Streit leichte Verletzungen. Der 42-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen, heißt es in dem Bericht weiter.