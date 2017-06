Seit zwei Jahren ist der Württembergische Anglerverein (WAV) nicht mehr Mitglied im Fischereiverband. Der WAV sah sich eigenen Angaben zufolge nicht mehr in seinen Interessen vollumfänglich vom Fischereiverband vertreten und sei deshalb ausgetreten, so Schock. Seitdem gab es Diskussionen, ob der WAV weiterhin Ausbildungskurse für den Fischereischein abhalten darf. Ein Fischereischein muss jeder haben, der in Gewässern angeln will. Bei den Kursanbietern ging es um eine Landesfischereiverordnung, die hier dem WAV Einschränkungen machte respektive es ihm untersagte.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth,