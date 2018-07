StuttgartEigentlich hatten die Polizisten im Land letztes Jahr ihr Soll erfüllt. 127 500 Gurtmuffel sollten erwischt und belangt werden. Bis auf 88 wurde diese Vorgabe auch erreicht. Doch in den Polizeirevieren atmet deshalb niemand auf: „Zum Dank wurde der Wert für dieses Jahr auf 130 000 hoch gesetzt“, heißt es. Dieser sogenannte Orientierungswert ist, wie unsere Zeitung aufdeckte, bis auf jedes Revier als Vorgabe heruntergerechnet – und wird monatlich wie eine Hitparade begutachtet. Die Streifendienste in den Revieren stöhnen unter Personalnot, Autofahrer fühlen sich in Einzelfällen zu Unrecht herausgewinkt und abgestraft – der politischen Unruhe