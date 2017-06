Bad Cannstatt (pol) - Rund 20 Personen gerieten am Sonntagnachmittag nach einer Prozession in Streit. Ein 30-Jahre alter Mann wurde verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 16.00 Uhr gerieten in der Lehmbergstraße offenbar zwei Gruppierungen, die zuvor mutmaßlich an einer hinduistischen Tempelprozession teilgenommen hatten, in einen handgreiflichen Streit. Insgesamt waren rund 20 Personen an dem Streit beteiligt, der darin gipfelte, dass das Fahrzeug einer Familie mit Flaschen und Stangen traktiert wurde, während diese sich im Fahrzeug befand. Nach bisherigem Ermittlungsstand ging die Heckscheibe des Fahrzeugs durch die