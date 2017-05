Stuttgart (dpa/lsw) - Am Freitagmorgen haben Streiks im Einzelhandel in und um Stuttgart begonnen. Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Erhöhung der Gehälter um sechs Prozent, der Ausbildungsvergütung um 100 Euro sowie ein tarifliches Mindesteinkommen von 1900 Euro. Die Streiks sollen zwei Tage dauern. Betroffen sind unter anderem Kaufland, Esprit, H&M und Kaufhof. Um 11.30 Uhr sollte am Freitag eine Demonstration durch die Stuttgarter Innenstadt stattfinden, wie die Gewerkschaft mitteilte. Die Verhandlungen werden am 31. Mai in dritter Runde fortgesetzt. Weitere Streiks schließt die Gewerkschaft Verdi nicht aus.

