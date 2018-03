Mit Begin der Frühschicht gegen vier Uhr hatte der ganztägige Streik begonnen. In Stuttgart standen rund 250 Busse und 140 Stadtbahnen still. An fünf Standorten der SSB hatten sich die Streikenden versammelt. Mit der Beteiligung zeigte sich die Gewerkschaft Verdi zufrieden. Es habe keine Streikbrecher gegeben, stellte Ursula Schorlepp, die stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin, fest. Am SSB-Hauptsitz in Möhringen sprach Rudolf Hausmann, der Verdi-Verhandlungsführer im Tarifstreit, zu den Mitarbeitern. Er betonte: „Die Jahre der Abwertung müssen nun ein Ende haben. Die Fahrerinnen und Fahrer von Bussen und Straßenbahnen machen das ganze Jahr einen