StuttgartWer derzeit die Mittlere Filderlinie entlang fährt, hat die Qual der Wahl: entweder in der Mitte der jeweiligen Spur bleiben und damit in den Spurrillen dort, wo die größten Unebenheiten sind. Oder man entscheidet sich für den Weg jenseits dieser Spuren und begibt sich in gefährliche Nähe zum Gegenverkehr oder zum Randstreifen. Ob auf diesem Weg nun jemand die Landeshauptstadt verlässt oder in diese hineinfährt – eine Empfehlung für die Autostadt ist die Mittlere Filderlinie nicht. Das ist auch das Ergebnis einer kleinen, nicht repräsentativen Umfrage unserer Zeitung. Zu den ärgerlichsten benannten Schlaglochpisten in dieser Stadt zählt die