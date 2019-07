StuttgartBis zu 25 Prozent des Verkehrs in der Stadt sollen langfristig Radfahrer stemmen. Das steht in einem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats vom Februar dieses Jahres und das ist auch eine der Vorstellungen der Initiative Radentscheid, die an diesem Dienstag im Rahmen des Radforums mit Vertretern des Gemeinderats und der Stadt darüber diskutiert.

Das Ziel ist hehr, der Weg dahin aber eher bedächtig. Wenn wirklich ein Viertel aller Fahrten mit dem Rad zurückgelegt werden sollen, müssen dazu auch die Bedingungen stimmen. Es geht schließlich nicht um Freizeit­radeln, sondern um Berufsverkehr. Wer mit dem Rad zur Arbeit fährt, möchte natürlich so