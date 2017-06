Stuttgart (red) - Wegen eines Fahrleitungsschadens ist die Strecke der Stadtbahnlinien U12, U15, U5, U6, U7 zwischen den Haltestellen Stadtbibliothek und Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz) unterbrochen. Das teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit. Die Dauer der Störung ist derzeit noch nicht absehbar.

Es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen den Haltestellen Eckartshaldenweg und Hauptbahnhof eingerichtet. Die Fahrgäste werden zudem gebeten, zwischen Hauptbahnhof und Feuerbach/Nordbahnhof nach Möglichkeit auch auf die S-Bahn auszuweichen.

Schaden an der Fahrleitung

In einem Stadtbahntunnel in der Nähe des Hauptbahnhofes war heute gegen 12 Uhr ein Zug der Linie U 6 liegen geblieben. Ursache ist offenbar ein Schaden an der Fahrleitung. Dabei ist es auch zu einem kurzen Funkenflug und kurzer Rauchentwicklung gekommen. Ein Rauchmelder schlug zwar in der Nähe der stehenden Bahn an, die Einsatzkräfte konnten jedoch kein Feuer entdecken. Der 80-Meter-Zug wurde evakuiert.

