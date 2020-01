StuttgartSeit mehreren Jahrzehnten wird über den Nordostring diskutiert, ohne dass es eine Lösung für eine Straßenverbindung von der B 27 bei Kornwestheim im Kreis Ludwigsburg über den Neckar ins Remstal mit Anschluss an die B 14/B 29 bei Waiblingen/Fellbach gegeben hätte. Nun könnte eine ebenso ungewöhnliche wie teure Idee Bewegung in die festgefahrene Debatte bringen: Der Architekt Hermann Grub und der Industrielle Rüdiger Stihl haben am Dienstag eine Machbarkeitsstudie für einen Nordostring im Tunnel vorgelegt. „Damit kann man einerseits das Verkehrsproblem lösen und andererseits die wertvollen Landschaftsräume erhalten“, sagen sie. Allerdings hätte