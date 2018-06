Die Stuttgarter CDU setzt in Krisenzeiten auf Konstanz, nicht auf Erneuerung: Beim Kreisparteitag am Samstag im SSB-Veranstaltungszentrum Waldaupark erhielt der Bundestagsabgeordnete 339 Ja- und lediglich 33 Nein-Stimmen (91,1 Prozent). 24 Mitglieder enthielten sich, ihre Stimme wurde nicht berücksichtigt. Das Ergebnis war mit Spannung erwartet worden, weil Kaufmann bei der OB-Wahl den parteilosen Unternehmer Sebastian Turner als Kandidaten empfohlen hatte, der dem Grünen-Politiker Fritz Kuhn am 21. Oktober mit 45,3 Prozent gegenüber 52,9 Prozent Stimmenanteil deutlich unterlag. Wegen seiner Arbeit als Wahlkampfmanager stand der 43-jährige Jurist in den