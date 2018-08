StuttgartEin Lastwagenunfall verursachte am Samstagmittag einen rund zwölf Kilometer langen Stau auf der A8 auf Höhe der Anschlussstelle Möhringen. Gegen 12.55 Uhr war auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung München im dortigen Baustellenbereich ein Lastwagen mit Anhänger umgekippt. Ein 41-jähriger Fahrer eines Lastwagens mit Anhänger hatte laut Polizei in der Baustelle einen 48-jährigen Fahrer eines Wohnwagengespannes überholt und dabei die Kontrolle über seinen Lastwagen verloren. Der Lastwagen fuhr gegen eine abgesenkte Baustellenmittelleitplanke. Dadurch wurde der Lastwagen aufgeschaukelt und kippte in der Folge samt Anhänger auf die rechte Seite,