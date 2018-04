Kurz nach 16 Uhr zog eine breite Gewitterfront mit heftigen Regengüssen über die Landeshauptstadt hinweg. Betroffen waren vor allem der Norden und Westen Stuttgarts. Meteorologen haben Spitzenwerte von 50 bis 60 Litern Regen pro Quadratmeter gemessen. Die Kanäle konnten die innerhalb kurzer Zeit herabprasselnden Wassermassen nicht mehr aufnehmen, so dass viele Straßen zum Teil kniehoch überflutet waren, beispielsweise am Wiener Platz in Feuerbach und am Porscheplatz in Zuffenhausen. Die Strohgäu- und Unterländerstraße waren besonders betroffen. Dort standen Hallen des Porsche-Werks unter Wasser. Ein Kurzschluss sorgte für einen Stromausfall. Die