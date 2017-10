Anzeige

Stuttgart - Um mehr bezahlbaren Wohnraum in der Landeshauptstadt zu schaffen, fordern die Grünen, die SPD und die Fraktionsgemeinschaft SÖS-Linke-Plus die Stadt in einem gemeinsamen Antrag dazu auf, den kommunalen Wohnungsbestand deutlich auszubauen - von 18 000 auf 30 000 Einheiten. Dazu sollen Maßnahmen wie Vorkaufsrechte genutzt und ausgebaut werden.

„Die Zahl der Einwohner unserer Stadt steigt seit dem Jahr 2010 stark an - wie in den meisten Metropolen Deutschlands. Die Wohnungsbautätigkeit hinkt jedoch hinterher“, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme der